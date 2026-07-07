الدفاع المدني والشرطة يخمدان حريق داخل أحد المصانع في محافظة العقبة

04:18 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة تعاملتا مع حريق شبّ داخل مستودعين يحتويان على أقشطة وكوابل بلغت مساحة كل مستودع نحو (500)م2، في منطقة المجمع الصناعي بمحافظة العقبة. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنعت امتداده إلى باقي المواقع المجاورة، إضافة إلى قيام طواقم الشرطة بتطويق المكان ومنع الأشخاص من الاقتراب لموقع الحريق حتى تقوم الفرق المتخصصة بمكافحة الحريق بكل مهنية عالية.



هذا ونتج عن الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس نتيجة لإستنشاقه الأدخنة المتصاعدة من الحريق، بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالته العامة متوسطة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.





