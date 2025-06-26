الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات الاخماد لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق بالكامل وكان لسرعة الاستجابه دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.
وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان ، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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