الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان والزرقاء ومجموعة إسناد العاصمة والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت ظهر اليوم مع حريق شب داخل هنجر وساحات خارجية تستخدم كمستودع يعود لأحد المؤسسات التجارية قدرت مساحته بـ(٥٠٠٠) متر ويحتوي على عدد صناعية واجهزة كهربائية وادوات منزلية ومواد بناء بمنطقة طريق الحزام. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات الاخماد لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق بالكامل وكان لسرعة الاستجابه دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.



وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان ، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.