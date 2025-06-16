الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1707 بلاغات خلال 24 ساعة

وشملت هذه البلاغات 1501 حالة إسعافية، قدمت خلالها الكوادر المختصة الخدمات الطبية الطارئة اللازمة ونقلت من استدعت حالتهم الصحية إلى المستشفيات، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة.
كما تعاملت الفرق مع (104) حوادث إنقاذ، بمتوسط زمن استجابة (7:32) دقيقة، إلى جانب (102) حادث إطفاء، وبزمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة.
وأكدت مديرية الدفاع المدني استمرار جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة والتعاون مع الفرق المختصة.
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