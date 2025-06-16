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الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1707 بلاغات خلال 24 ساعة

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع (1707) بلاغات توزعت بين حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء، بجهود ميدانية مكثفة لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين.

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وشملت هذه البلاغات 1501 حالة إسعافية، قدمت خلالها الكوادر المختصة الخدمات الطبية الطارئة اللازمة ونقلت من استدعت حالتهم الصحية إلى المستشفيات، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة.


كما تعاملت الفرق مع (104) حوادث إنقاذ، بمتوسط زمن استجابة (7:32) دقيقة، إلى جانب (102) حادث إطفاء، وبزمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة.


وأكدت مديرية الدفاع المدني استمرار جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة والتعاون مع الفرق المختصة.

 
gnews

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