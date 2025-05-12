الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1800 حالة خلال 24 ساعة

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني - أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تعامل كوادرها خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1573 حالة إسعافية، و125 حادث إنقاذ، إضافة إلى 118 حادث إطفاء في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لضمان سلامة المواطنين واستجاباتها السريعة للحوادث الطارئة.اضافة اعلان


وأشارت المديرية إلى أن معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف بلغ 7 دقائق و38 ثانية، في حين بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، أما حوادث الإطفاء فقد تم التعامل معها بمتوسط زمن استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية.
 
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