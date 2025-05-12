الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من 1800 حالة خلال 24 ساعة

وأشارت المديرية إلى أن معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف بلغ 7 دقائق و38 ثانية، في حين بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، أما حوادث الإطفاء فقد تم التعامل معها بمتوسط زمن استجابة قدره 7 دقائق و37 ثانية.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة "البلقاء التطبيقية" يعرضون دراسة لتطوير المسار السياحي في مادبا
-
عاجل تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لمرتكبي هذه المخالفات
-
انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة
-
الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة
-
العقبة تحتضن مؤتمر الريادة النسوية
-
تربية الوسطية تفتتح دراسة عرفاء الطلائع الكشفية
-
الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي
-
تكريم الفائزين بجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية 2023-2024