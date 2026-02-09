الدفاع المدني يتعامل مع إصابة شخصين إثر انهيار مغارة عليهما في إربد

و أضاف أن أحدهما تعرض لإصابة في القدم، والآخر تمت محاصرته تحت الردم، حيث بذلت الفرق المختصة جهوداً كبيرةً أدت لتحرير الشخص المحاصر من تحت الردم، وتبين أنه مصاب بعدة إصابات في الجسم، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتم فتح تحقيق بالحادثة.
