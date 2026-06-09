الثلاثاء 2026-06-09 09:54 م

الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في حقول قمح في إربد

ل
جانب من الحريق
 
الثلاثاء، 09-06-2026 07:50 م

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدفاع المدني، الثلاثاء، مع حريق اندلع في حقول قمح تضم مئات الدونمات في حوارة بإربد.

اضافة اعلان


وأتى الحريق على 700 دونم من القمح وحولها إلى رماد، فيما لا تزال كوادر الدفاع المدني تعمل على التبريد، وفق ما أوردته قناة المملكة.

 

وتتجدد الحرائق بسبب سرعة الرياح ووجود بقايا قد تتطاير من الأراضي التي احترقت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال لماذا انخفضت أسعار الذهب بقوة رغم تصاعد توترات حرب إيران؟

ب

أخبار محلية إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم

ل

أخبار محلية ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية

ل

أخبار محلية إعادة تشكيل مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة برئاسة محمد القاسم

تعبيرية

منوعات إسبانيا.. عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل

ب

أخبار الشركات في عيد الجلوس الملكي.. مصفاة البترول الأردنية تجدد الولاء للقيادة الهاشمية وتستذكر مسيرة وطن من الإنجاز والتحديث

للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟

طب وصحة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 