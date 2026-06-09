الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في حقول قمح في إربد

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدفاع المدني، الثلاثاء، مع حريق اندلع في حقول قمح تضم مئات الدونمات في حوارة بإربد.

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وأتى الحريق على 700 دونم من القمح وحولها إلى رماد، فيما لا تزال كوادر الدفاع المدني تعمل على التبريد، وفق ما أوردته قناة المملكة.