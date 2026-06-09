الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في حقول قمح في إربد

وأتى الحريق على 700 دونم من القمح وحولها إلى رماد، فيما لا تزال كوادر الدفاع المدني تعمل على التبريد، وفق ما أوردته قناة المملكة.
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