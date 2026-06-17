الأربعاء 2026-06-17 09:40 م

الدفاع المدني يتعامل مع حريق صهريج بنزين في الماضونة - فيديو

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الأربعاء، 17-06-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إن كوادر دفاع مدني شرق عمان تتعامل الآن مع حريق صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة.

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وأوضحت في بيان أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة فور الانتهاء من عمليات الاطفاء.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


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