الدفاع المدني يتعامل مع حريق صهريج بنزين في الماضونة - فيديو

حريق صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/SKAQjJawkj— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 17, 2026
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