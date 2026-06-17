الدفاع المدني يتعامل مع حريق صهريج بنزين في الماضونة - فيديو

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إن كوادر دفاع مدني شرق عمان تتعامل الآن مع حريق صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة.

اضافة اعلان

وأوضحت في بيان أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة فور الانتهاء من عمليات الاطفاء.