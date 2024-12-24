الدفاع المدني يتعامل مع حريق ضخم في عمان - فيديو

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحريق، الذي بدأ في ساحة خارجية تبلغ مساحتها 200 متر مربع، امتد إلى داخل المستودع البالغ مساحته نحو 600 متر مربع، واستمر التعامل مع النيران لأكثر من 45 ساعة متواصلة، بدأت بعزل الحريق ثم السيطرة على النيران حتى إخمادها، ثم تفقد الموقع والتأكد من عدم تجدد الحريق.
وأشار الناطق الإعلامي، إلى أن طبيعة المواد المخزنة، والمكدسة بكميات كبيرة، ساهمت في تعقيد عمليات الإخماد، الا أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم المتخصصة حالت دون انتشار النيران إلى المستودعات المجاورة.
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