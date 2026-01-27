الدفاع المدني يتعامل مع حريق "هنجر" قطع شاحنات في أبو علندا

وأوضح لـ"الوكيل الإخباري" أن فرق الإطفاء عملت فور تلقي البلاغ على السيطرة على الحريق والحد من انتشاره إلى المواقع المجاورة، فيما يجري التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة، وستُعلن التفاصيل الإضافية بعد الانتهاء من عمليات الإخماد والتحقيق في أسباب الحريق.
