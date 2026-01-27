الثلاثاء 2026-01-27 10:25 ص

الدفاع المدني يتعامل مع حريق "هنجر" قطع شاحنات في أبو علندا

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني، وبمساندة المجموعات الأمنية، تتعامل حالياً مع حريق اندلع داخل هنجر لبيع قطع الشاحنات في المنطقة الصناعية بأبو علندا شرق العاصمة عمّان.


وأوضح لـ"الوكيل الإخباري"  أن فرق الإطفاء عملت فور تلقي البلاغ على السيطرة على الحريق والحد من انتشاره إلى المواقع المجاورة، فيما يجري التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة، وستُعلن التفاصيل الإضافية بعد الانتهاء من عمليات الإخماد والتحقيق في أسباب الحريق.
 
 


