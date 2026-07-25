الدفاع المدني يتعامل مع شخص محاصر داخل حفرة في منزله بالزرقاء

11:25 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام، السبت، إن كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حادثة شخص محاصر داخل حفرة في منزله بمحافظة الزرقاء، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تواصل العمل على تحريره. اضافة اعلان





وأضافت المديرية أن التفاصيل ستعلن لاحقا فور انتهاء عمليات الإنقاذ.





