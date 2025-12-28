الدفاع المدني يتعامل مع محاصرين نتيجة السيول والامن يجدد تحذيره

وأشارت المديرية إلى أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت خلال المنخفض الجوي السائد مع عدد من حالات محاصرة المركبات والأشخاص، نتيجة جريان السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار في عدة مناطق، حيث جرى التعامل مع تلك الحالات وإنقاذ المحاصرين دون تسجيل أي إصابات.
كما شددت المديرية على أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وضرورة توفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، تفادياً لحوادث الاختناق أو الحرائق.
وختمت مديرية الأمن العام بالتأكيد على ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع أنحاء المملكة عند الحاجة للمساعدة.
