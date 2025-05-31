الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

وسجل متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7:01) دقيقة، فيما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7:31) دقيقة، ولحوادث الإطفاء (7:29) دقيقة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها كوادر الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات.
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