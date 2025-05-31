الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام مع 1205 حادثاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، شملت 985 حالة إسعافية، و102 حادث إنقاذ، و118 حادث إطفاء.

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