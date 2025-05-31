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الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 31-05-2025 09:33 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام مع 1205 حادثاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، شملت 985 حالة إسعافية، و102 حادث إنقاذ، و118 حادث إطفاء.

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وسجل متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7:01) دقيقة، فيما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ (7:31) دقيقة، ولحوادث الإطفاء (7:29) دقيقة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها كوادر الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات.

 
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