الثلاثاء 2025-03-25 09:59 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 25-03-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 1316 حادثًا متنوعًا، شملت 1180 حالة إسعافية، و93 حادث إنقاذ، و43 حادث إطفاء.

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وبحسب المديرية، بلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و33 ثانية، في حين استجابت كوادر الإطفاء بمتوسط زمني بلغ 7 دقائق و36 ثانية.


وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة.

 
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