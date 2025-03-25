الدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعة

وبحسب المديرية، بلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و33 ثانية، في حين استجابت كوادر الإطفاء بمتوسط زمني بلغ 7 دقائق و36 ثانية.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة.
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