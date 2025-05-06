الدفاع المدني يتعامل مع 1447 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع 1447 حادثًا مختلفًا، توزعت بين 1280 حالة إسعافية، و118 حادث إنقاذ، و49 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7:33) دقائق، ولحوادث الإنقاذ (7:34) دقائق، أما حوادث الإطفاء فقد بلغ معدل الاستجابة لها (7:32) دقائق.