الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

وقالت المديرية إن كوادرها تعاملت مع (1316) حالة إسعافية، بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، كما تم التعامل مع (86) حادث إنقاذ، بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة، و(49) حادث إطفاء، بمعدل زمن استجابة (7:35) دقيقة.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
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