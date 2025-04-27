الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع (1451) حادثا مختلفا، شملت الحالات الإسعافية وحوادث الإنقاذ والإطفاء، ضمن المعدلات القياسية للاستجابة.

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وقالت المديرية إن كوادرها تعاملت مع (1316) حالة إسعافية، بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، كما تم التعامل مع (86) حادث إنقاذ، بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة، و(49) حادث إطفاء، بمعدل زمن استجابة (7:35) دقيقة.