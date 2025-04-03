الخميس 2025-04-03 12:50 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثاً خلال 24 ساعة بمعدل استجابة سريع

رجال الدفاع المدني الأردني
رجال الدفاع المدني الأردني
 
الخميس، 03-04-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1346 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في إطار جهودها المستمرة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة بكفاءة.اضافة اعلان


كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 103 حوادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و33 ثانية، إضافةً إلى 37 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة 7 دقائق و31 ثانية، ما يعكس سرعة الاستجابة والتأهب الدائم للمديرية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وتؤكد المديرية استمرارها في تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة كوادرها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مختلف الظروف.
 
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