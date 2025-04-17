الدفاع المدني يتعامل مع 1489 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 1489 حادثاً، شملت 1318 حالة إسعافية، و112 حادث إنقاذ، و59 حادث إطفاء.

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وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7:36 دقيقة، ولحوادث الإنقاذ 7:34 دقيقة، فيما بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإطفاء 7:33 دقيقة.