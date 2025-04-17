الدفاع المدني يتعامل مع 1489 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7:36 دقيقة، ولحوادث الإنقاذ 7:34 دقيقة، فيما بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإطفاء 7:33 دقيقة.
وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: نشكر ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي على تضامنهما مع الأردن
-
إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
-
وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
-
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك
-
افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد
-
ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال
-
الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا
-
الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة