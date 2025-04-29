الثلاثاء 2025-04-29 03:55 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1495 حادثًا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 29-04-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 1495 حادثا في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وبينت المديرية أن كوادرها تعاملت مع 1323 حالة إسعافية، و119 حادث إنقاذ، و53 حادث إطفاء، وبمعدلات زمن استجابة بلغت 7:37 دقيقة للإسعاف، و7:35 دقيقة للإنقاذ، و7:36 دقيقة للإطفاء.


وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرار عمل غرف العمليات في جميع محافظات المملكة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة إلى المساعدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غا

تكنولوجيا "ميتا" تعقد اليوم مؤتمر "LlamaCon" الأول من نوعه

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية تعلن عن قرارات جديدة لدخول السوريين ومغادرتهم من الأردن

قب

تكنولوجيا تحذير رقمي: خطوات بسيطة لحماية موقعك من التتبع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل

ل

فيديو منوع دليل عالمي.. طريقة صحيحة لحمل المصاب بالإغماء

لعغه

أخبار الشركات مجمّع الملك الحسين للأعمال يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة

قفل

فيديو منوع في حال ضياع المفتاح.. طريقة سهلة لفتح القفل

أكرم خريس

أخبار محلية أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة