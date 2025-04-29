الدفاع المدني يتعامل مع 1495 حادثًا خلال 24 ساعة

وبينت المديرية أن كوادرها تعاملت مع 1323 حالة إسعافية، و119 حادث إنقاذ، و53 حادث إطفاء، وبمعدلات زمن استجابة بلغت 7:37 دقيقة للإسعاف، و7:35 دقيقة للإنقاذ، و7:36 دقيقة للإطفاء.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرار عمل غرف العمليات في جميع محافظات المملكة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة إلى المساعدة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل
-
أكرم خريس قنصلاً فخرياً لجمهورية غانا في الأردن
-
بتوجيهات ملكية نقل الشاعر براش للعلاج في مدينة الحسين الطبية
-
الأردن يدين إغلاق الاحتلال صندوق ووقفية القدس
-
العودات: الحكومة تدرك أهمية دور نقابة الصحفيين في تعزيز الإعلام الوطني
-
تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء
-
مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات
-
الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية تعقد مؤتمرها الدولي الرابع عشر في عمان