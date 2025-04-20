الدفاع المدني يتعامل مع 1507 حوادث خلال الساعات الــ 24 الماضية

وقالت المديرية، إن كوادرها تعاملت مع 1341 حالة إسعافية، وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة، إلى جانب تعاملها مع 102 حادث إنقاذ بمعدل استجابة (7:33) دقيقة، و64 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة (7:32) دقيقة.
وأكدت المديرية جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث الطارئة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة والاتصال الفوري برقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
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