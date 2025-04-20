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الدفاع المدني يتعامل مع 1507 حوادث خلال الساعات الــ 24 الماضية

شعار الدفاع المدني
شعار الدفاع المدني
 
الأحد، 20-04-2025 09:13 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـساعات الـ 24 الماضية مع 1507 حوادث توزعت بين إسعافية وإنقاذ وإطفاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والاستجابة السريعة للحوادث الطارئة.اضافة اعلان


وقالت المديرية، إن كوادرها تعاملت مع 1341 حالة إسعافية، وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة، إلى جانب تعاملها مع 102 حادث إنقاذ بمعدل استجابة (7:33) دقيقة، و64 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة (7:32) دقيقة.

وأكدت المديرية جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث الطارئة، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة والاتصال الفوري برقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
 
gnews

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