الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1567) حادثاً، توزعت بين حالات إسعافية وحوادث إنقاذ وإطفاء، وذلك بمتوسط زمن استجابة بلغ أقل من 8 دقائق.

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وأوضحت المديرية، أنها تعاملت مع 1411 حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، فيما تم التعامل مع 95 حادث إنقاذ بمعدل استجابة (7:34) دقيقة، بالإضافة إلى 61 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة.