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الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-  تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1567) حادثاً، توزعت بين حالات إسعافية وحوادث إنقاذ وإطفاء، وذلك بمتوسط زمن استجابة بلغ أقل من 8 دقائق.

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وأوضحت المديرية، أنها تعاملت مع 1411 حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، فيما تم التعامل مع 95 حادث إنقاذ بمعدل استجابة (7:34) دقيقة، بالإضافة إلى 61 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة.


وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذية والإطفائية بكفاءة وعلى مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة والتعاون مع كوادرها في مختلف الظروف حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

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