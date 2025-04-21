الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

وأوضحت المديرية، أنها تعاملت مع 1411 حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، فيما تم التعامل مع 95 حادث إنقاذ بمعدل استجابة (7:34) دقيقة، بالإضافة إلى 61 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستمرارها في تقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذية والإطفائية بكفاءة وعلى مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة والتعاون مع كوادرها في مختلف الظروف حفاظا على سلامتهم.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس
-
العرموطي: لن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب الى الجحيم
-
الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة
-
النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"
-
البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D عالية الدقة شرقي الجفر
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف