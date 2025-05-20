الثلاثاء 2025-05-20 06:24 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1568 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

شعار مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1568 حادثاً في مختلف محافظات المملكة.

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وشملت الحوادث 1354 حالة إسعافية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة لها 7 دقائق و36 ثانية، و113 حادث إنقاذ بمعدل استجابة بلغ 7 دقائق و38 ثانية، إضافة إلى 101 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و37 ثانية.


وأكدت المديرية استمرارها في تقديم خدماتها بكفاءة وعلى مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة والتعاون مع كوادرها في مختلف الظروف حفاظا على سلامتهم.

 
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