الدفاع المدني يتعامل مع 1568 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1568 حادثاً في مختلف محافظات المملكة.

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وشملت الحوادث 1354 حالة إسعافية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة لها 7 دقائق و36 ثانية، و113 حادث إنقاذ بمعدل استجابة بلغ 7 دقائق و38 ثانية، إضافة إلى 101 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و37 ثانية.