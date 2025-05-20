الدفاع المدني يتعامل مع 1568 حادثاً خلال الساعات الـ24 الماضية

وشملت الحوادث 1354 حالة إسعافية، حيث بلغ معدل زمن الاستجابة لها 7 دقائق و36 ثانية، و113 حادث إنقاذ بمعدل استجابة بلغ 7 دقائق و38 ثانية، إضافة إلى 101 حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و37 ثانية.
وأكدت المديرية استمرارها في تقديم خدماتها بكفاءة وعلى مدار الساعة، داعية المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة العامة والتعاون مع كوادرها في مختلف الظروف حفاظا على سلامتهم.
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