الخميس 2025-06-19 02:58 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة

مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
 
الخميس، 19-06-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1578 حادثا في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين 1384 حالة إسعافية، و98 حادث إنقاذ، و96 حادث إطفاء.

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وسجلت كوادر الدفاع المدني متوسطا زمنيا للاستجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية للحالات الإسعافية، و7 دقائق و33 ثانية لحوادث الإنقاذ، و7 دقائق و37 ثانية لحوادث الإطفاء.

 
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