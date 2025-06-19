الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة

وسجلت كوادر الدفاع المدني متوسطا زمنيا للاستجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية للحالات الإسعافية، و7 دقائق و33 ثانية لحوادث الإنقاذ، و7 دقائق و37 ثانية لحوادث الإطفاء.
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