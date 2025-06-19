الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1578 حادثا في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين 1384 حالة إسعافية، و98 حادث إنقاذ، و96 حادث إطفاء.

اضافة اعلان