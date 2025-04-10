الخميس 2025-04-10 02:22 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1598 بلاغا خلال الساعات الماضية

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات 24 الماضية مع 1598 بلاغا، شملت حالات إسعافية وإنقاذ وإطفاء بمعدلات زمنية استجابة ضمن المعدلات القياسية.

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وأوضحت المديرية، أنها تعاملت مع 1453 حالة إسعافية بلغ معدل زمن الاستجابة لها 7:34 دقيقة و96 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:35 دقيقة و49 حادث إطفاء، سجل خلالها معدل زمن استجابة قدره 7:36 دقيقة.


وأكدت استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.

 
gnews

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