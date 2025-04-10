الدفاع المدني يتعامل مع 1598 بلاغا خلال الساعات الماضية

وأوضحت المديرية، أنها تعاملت مع 1453 حالة إسعافية بلغ معدل زمن الاستجابة لها 7:34 دقيقة و96 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة بلغ 7:35 دقيقة و49 حادث إطفاء، سجل خلالها معدل زمن استجابة قدره 7:36 دقيقة.
وأكدت استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
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