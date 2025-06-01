الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثاً خلال 24 ساعة

وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و15 ثانية، كما بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.
وأكدت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والإبلاغ عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ الموحد ( 911 ).
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية
-
صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا
-
اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان
-
الحكومة توافق على اتفاقية مشروع دعم اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن
-
العيسوي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء
-
"أكيد": 94 إشاعة في أيار
-
وزير الشباب يفتتح اليوم الوظيفي في جامعة فيلادلفيا