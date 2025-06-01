الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1599 حادثاً بمختلف أنواعها، توزعت على 1333 حالة إسعافية، و129 حادث إنقاذ، و137 حادث إطفاء.



وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و15 ثانية، كما بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.

اضافة اعلان