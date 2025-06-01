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الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 01-06-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1599 حادثاً بمختلف أنواعها، توزعت على 1333 حالة إسعافية، و129 حادث إنقاذ، و137 حادث إطفاء.

وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و15 ثانية، كما بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ معدل زمن الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.

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وأكدت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والإبلاغ عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ الموحد ( 911 ).

 
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