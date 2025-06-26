الخميس 2025-06-26 07:28 م
 

الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني
الدِّفاع المدني
 
الخميس، 26-06-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت كوادر الدِّفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1611 حادثاً متنوعاً، شملت 1420 حادثاً إسعافياً، و108 حوادث إنقاذ، و83 حادث إطفاء في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وبلغ معدل زمن الاستجابة للحوادث الإسعافية 7 دقائق و36 ثانية، فيما سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة بلغ 7 دقائق و33 ثانية، وحوادث الإطفاء 7 دقائق و32 ثانية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية لمبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: موسكو مهتمة باستمرار جهود واشنطن لإحلال السلام مع كييف

الدفاع المدني

أخبار محلية الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها

عشرة جنية استرليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

الطريق الصحراوي

أخبار محلية ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي

غزة

فلسطين "الصحة العالمية" تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار

البرلمان العربي

عربي ودولي لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة تعقد اجتماعات تحضيرية

علم الولايات المتحدة الأميركية

أسواق ومال انكماش الاقتصاد الأميركي 0.5% في الربع الأول



 
 





الأكثر مشاهدة