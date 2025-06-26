الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدِّفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1611 حادثاً متنوعاً، شملت 1420 حادثاً إسعافياً، و108 حوادث إنقاذ، و83 حادث إطفاء في مختلف مناطق المملكة.

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