الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة

وبلغ معدل زمن الاستجابة للحوادث الإسعافية 7 دقائق و36 ثانية، فيما سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة بلغ 7 دقائق و33 ثانية، وحوادث الإطفاء 7 دقائق و32 ثانية.
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