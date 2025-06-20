الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

وتعاملت المديرية مع (1392) حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:31) دقيقة، و (122) حادث إنقاذ، بلغ معدل زمن الاستجابة لها (7:36) دقيقة، إضافة إلى (131) حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة.
وأكدت المديرية، جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالات الضرورة.
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