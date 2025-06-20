الجمعة 2025-06-20 10:08 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1645) حادثًا في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وتعاملت المديرية مع (1392) حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:31) دقيقة، و (122) حادث إنقاذ، بلغ معدل زمن الاستجابة لها (7:36) دقيقة، إضافة إلى (131) حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة.


وأكدت المديرية، جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالات الضرورة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية

ا

عربي ودولي زلزال بقوة 5.2 يضرب وسط إيران

ل

أخبار محلية طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت

ل

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين

ل

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

ا

أخبار محلية الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت

ل

أخبار محلية تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة



 
 





الأكثر مشاهدة