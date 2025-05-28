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الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
 
الأربعاء، 28-05-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام أنها تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1657 حادثاً متنوعاً، شملت حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.

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وأشارت المديرية الى تعامل الكوادر المختصة مع 1419 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة (7:36) دقيقة، و142 حادث إنقاذ بمتوسط استجابة (7:34) دقيقة، إضافة إلى 96 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة (7:35) دقيقة.


وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها العالية للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة وخاصة خلال فصل الصيف لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

 
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