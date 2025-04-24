الدفاع المدني يتعامل مع 1675 حادثا خلال الساعات الماضية

07:07 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الساعات الماضية، مع (1675) حادثا متنوعا، شملت (1474) حالة إسعافية، و(102) حادث إنقاذ، و(99) حادث إطفاء. اضافة اعلان





وأوضحت المديرية، أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ (7:42) دقيقة، فيما بلغ (7:38) دقيقة لحوادث الإنقاذ، و(7:37) دقيقة لحوادث الإطفاء.



وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستعداد كوادرها للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، مشدّدة على ضرورة اتباع المواطنين إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.