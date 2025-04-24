الدفاع المدني يتعامل مع 1675 حادثا خلال الساعات الماضية

وأوضحت المديرية، أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ (7:42) دقيقة، فيما بلغ (7:38) دقيقة لحوادث الإنقاذ، و(7:37) دقيقة لحوادث الإطفاء.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية واستعداد كوادرها للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، مشدّدة على ضرورة اتباع المواطنين إرشادات السلامة العامة حفاظا على سلامتهم.
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