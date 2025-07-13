الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة

فقد جرى التعامل مع 1463 حالة إسعافية، بمعدل زمن استجابة بلغ 7:37 دقيقة، كما تم التعامل مع 126 حادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة قدره 7:36 دقيقة، إضافة إلى 117 حادث إطفاء تم تنفيذه بمعدل استجابة بلغ 7:33 دقيقة، ما يعكس جاهزية فرق الدفاع المدني وكفاءتها في أداء واجباتها على أكمل وجه.
ودعت المديرية، المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة، مؤكدة أن فرقها جاهزة دائماً للتعامل مع مختلف الحالات بكل مهنية واقتدار.
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