الدفاع المدني يتعامل مع 1706 حالات متنوعة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1706 حالات، تنوّعت بين حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء، في إطار سعيها المستمر للحفاظ على سلامة المواطنين والاستجابة السريعة لمختلف أنواع الحوادث.

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فقد جرى التعامل مع 1463 حالة إسعافية، بمعدل زمن استجابة بلغ 7:37 دقيقة، كما تم التعامل مع 126 حادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة قدره 7:36 دقيقة، إضافة إلى 117 حادث إطفاء تم تنفيذه بمعدل استجابة بلغ 7:33 دقيقة، ما يعكس جاهزية فرق الدفاع المدني وكفاءتها في أداء واجباتها على أكمل وجه.