الدفاع المدني يتعامل مع 1723 حادثا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع (1723) حادثاً متنوعاً، توزعت بين (1479) حالة إسعافية، و(145) حادث إنقاذ، و(99) حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة لم يتجاوز (7:36) دقيقة.

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