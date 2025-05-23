الدفاع المدني يتعامل مع 1723 حادثا خلال 24 ساعة

وبلغ متوسط زمن الاستجابة لحوادث الإسعاف (7:36) دقيقة، فيما سجلت حوادث الإنقاذ (7:34) دقيقة، وحوادث الإطفاء (7:35) دقيقة.
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