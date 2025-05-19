الإثنين 2025-05-19 02:46 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1737 حادثاً في 24 ساعة فقط

مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
 
الإثنين، 19-05-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 1737 حادثاً في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين حالات إسعاف وإنقاذ وإطفاء.اضافة اعلان


كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 1453 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة، و114 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:37) دقيقة، و170 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:39) دقيقة.

وأكدت المديرية أن فرق الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية للاستجابة لجميع البلاغات، داعية المواطنين إلى اتباع تعليمات السلامة العامة، خاصة خلال فصل الصيف، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
 
gnews

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