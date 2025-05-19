الدفاع المدني يتعامل مع 1737 حادثاً في 24 ساعة فقط

كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 1453 حالة إسعافية بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة، و114 حادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:37) دقيقة، و170 حادث إطفاء بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:39) دقيقة.
وأكدت المديرية أن فرق الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية للاستجابة لجميع البلاغات، داعية المواطنين إلى اتباع تعليمات السلامة العامة، خاصة خلال فصل الصيف، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
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