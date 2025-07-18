الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في عمان

12:14 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تمكنت صباح اليوم الجمعة من السيطرة على حريق شب في أحد مصانع الأحذية بمنطقه ماركا الشمالية قدرت مساحته بما يزيد عن 500 م2. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي ان سرعة وصول الفرق المتخصصة كان لها الدور الكبير في عمليات اخماد الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي ومنع امتداده الى الطوابق العليا وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من اليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من كوادر الإطفاء المتخصصة



وأوضح الناطق الإعلامي ان الحريق نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.