الجمعة 2025-07-18 12:54 م
 

الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في عمان

ل
جانب من عمليات الاطفاء
 
الجمعة، 18-07-2025 12:14 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تمكنت صباح اليوم الجمعة من السيطرة على حريق شب في أحد مصانع الأحذية بمنطقه ماركا الشمالية قدرت مساحته بما يزيد عن 500 م2.اضافة اعلان


 وأضاف الناطق الإعلامي ان سرعة وصول الفرق المتخصصة كان لها الدور الكبير في عمليات اخماد الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي ومنع امتداده الى الطوابق العليا وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من اليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من كوادر الإطفاء المتخصصة 

وأوضح الناطق الإعلامي ان الحريق  نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غ

عربي ودولي خبير أمريكي: مهارات ترامب السحرية لم تؤثر على بوتين

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لاسترخاء العضلات أثناء العمل

ا

أسواق ومال الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع قوة الدولار

ع

طب وصحة اكتشاف جديد يمهد لعلاج شامل للفيروسات

ن

أسواق ومال البلاتين يصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد

ل

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ل

عربي ودولي الداخلية السورية تنفي انتشار قوات حكومية في السويداء

ا

أخبار محلية إطلاق دورة فن الفسيفساء في دارة الكرك الثقافية



 
 





الأكثر مشاهدة