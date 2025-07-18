الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في عمان

وأضاف الناطق الإعلامي ان سرعة وصول الفرق المتخصصة كان لها الدور الكبير في عمليات اخماد الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي ومنع امتداده الى الطوابق العليا وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من اليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من كوادر الإطفاء المتخصصة
وأوضح الناطق الإعلامي ان الحريق نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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