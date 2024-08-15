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الدفاع المدني يجري عملية انعاش قلبي رئوي لـ 3 أطفال اثر حريق شقة بعمان

الدفاع المدني
دفاع مدني




 

الخميس، 15-08-2024 04:30 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الامن العام ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة بالطابق الارضي لعمارة مكونة من اربعة طوابق بمنطقة المنارة .

اذ نتج عن الحريق إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس أثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق ،وبمهنية عالية واحترافية في أداء الخدمةالاسعافية فقد تمكنت فرق الإسعاف المتخصصة من اجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لثلاثة أطفال بعد ان فقدوا العلامات الحيوية. 

هذا وعملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الاسعاف إكمال الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.
gnews

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