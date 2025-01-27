الدفاع المدني يحذر:الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات يشكل خطراً على الحياة

وأشارت المديرية في حديث لضابط إعلام الدفاع المدني إلى أهمية الصيانة الدورية للمدافئ وتفقد منظمات وخراطيم الغاز، مشددةً على خطورة ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي قيد التشغيل، أو وضعها بالقرب من الأثاث والملابس، قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات خطيرة.
كما أكدت على ضرورة الحذر عند استخدام سخانات المياه (الكيزر)، سواء العاملة على الغاز أو الكهرباء، حيث يمكن أن يؤدي تشغيلها لفترات طويلة أو تعطّل منظم الحرارة فيها إلى زيادة الضغط وحدوث انفجار.
واستعرض مندوب الدفاع المدني أبرز الحوادث الأخيرة، ومنها حريق شب في أحد المطاعم بمنطقة الطرة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة لم يتم تركيبها بشكل صحيح، وإصابة سبعة أفراد من عائلة واحدة بضيق التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في محافظة البلقاء، إضافة إلى حالات مماثلة في وسط عمان.
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