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الدفاع المدني يحذر:الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات يشكل خطراً على الحياة

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 27-01-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية أثناء استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مؤكدةً أن الإهمال أو سوء استخدام هذه الوسائل تسبب في وقوع حوادث خطيرة، على الرغم من التحذيرات المستمرة.

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وأشارت المديرية في حديث لضابط إعلام الدفاع المدني  إلى أهمية الصيانة الدورية للمدافئ وتفقد منظمات وخراطيم الغاز، مشددةً على خطورة ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي قيد التشغيل، أو وضعها بالقرب من الأثاث والملابس، قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات خطيرة.


كما أكدت على ضرورة الحذر عند استخدام سخانات المياه (الكيزر)، سواء العاملة على الغاز أو الكهرباء، حيث يمكن أن يؤدي تشغيلها لفترات طويلة أو تعطّل منظم الحرارة فيها إلى زيادة الضغط وحدوث انفجار.

 

وشددت على أهمية تركيبها خارج أماكن الاستحمام، وضمان كفاءة نظام الثيرموستات، واستخدام أسلاك كهربائية تتحمل قدرات التشغيل العالية.


واستعرض مندوب الدفاع المدني أبرز الحوادث الأخيرة، ومنها حريق شب في أحد المطاعم بمنطقة الطرة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة لم يتم تركيبها بشكل صحيح، وإصابة سبعة أفراد من عائلة واحدة بضيق التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في محافظة البلقاء، إضافة إلى حالات مماثلة في وسط عمان.

 
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