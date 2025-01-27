الدفاع المدني يحذر:الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات يشكل خطراً على الحياة

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية أثناء استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مؤكدةً أن الإهمال أو سوء استخدام هذه الوسائل تسبب في وقوع حوادث خطيرة، على الرغم من التحذيرات المستمرة.

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وأشارت المديرية في حديث لضابط إعلام الدفاع المدني إلى أهمية الصيانة الدورية للمدافئ وتفقد منظمات وخراطيم الغاز، مشددةً على خطورة ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي قيد التشغيل، أو وضعها بالقرب من الأثاث والملابس، قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات خطيرة.



كما أكدت على ضرورة الحذر عند استخدام سخانات المياه (الكيزر)، سواء العاملة على الغاز أو الكهرباء، حيث يمكن أن يؤدي تشغيلها لفترات طويلة أو تعطّل منظم الحرارة فيها إلى زيادة الضغط وحدوث انفجار.

وشددت على أهمية تركيبها خارج أماكن الاستحمام، وضمان كفاءة نظام الثيرموستات، واستخدام أسلاك كهربائية تتحمل قدرات التشغيل العالية.