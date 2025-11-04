الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح

الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها حول خطورة التعامل مع آبار المياه وتنظيفها بالطرق التقليدية الخطرة.

وأكّدت ضرورة التقيّد بالنصائح والإرشادات وخطوات السلامة العامة كافة أثناء صيانة الآبار وتنظيفها، والحذر عند التعامل مع الآبار وخزّانات المياه، وعدم النزول إليها دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، والتأكد من وجود تهوية كافية، وعدم إنزال ماتورات شفط المياه التي تعمل على الوقود وتسبّب الاختناق، واستخدام وسائل الحماية المناسبة، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث، والاستعانة بأشخاص متخصّصين في تنظيف الآبار.



وأشارت إلى أنه وبالرغم من عديد التحذيرات، لاتزال ترد بلاغات بحوادث السقوط والاختناق داخل آبار المياه.