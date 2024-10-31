 
الخميس 2024-10-31 01:27 م
 

الدفاع المدني يُحذر من السيول خلال الساعات القادمة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 31-10-2024 01:05 م

الوكيل الإخباري-   تُحذر مديرية الدفاع المدني  المواطنين والمقيمين بالمملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على الاردن .

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وحذرت المديرية في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك  من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال وشرق المملكة، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرق الرطبة.

 

 

 
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