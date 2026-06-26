الدفاع المدني يحذر من حوادث غرق الأطفال

04:12 م

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الدفاع المدني من خطر اقتراب الأطفال من المسطحات المائية وخاصة أثتاء رحلات التنزه. اضافة اعلان





ودعت المديرية، اليوم الجمعة، إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تجنباً لوقوع حوادث الغرق.





