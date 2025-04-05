الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وأكدت المديرية في منشور على حسابها في منصة "إكس" السبت، أن التصرف غير المدروس في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا، داعيةً إلى الاتصال الفوري بفرق الإنقاذ المختصة وطلب المساعدة عند حدوث أي حالات غرق.
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