السبت 2025-04-05 05:08 م
 

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 05-04-2025 04:50 م
الوكيل الإخباري-    دعا الدفاع المدني إلى تجنب الاندفاع العاطفي لمحاولة إنقاذ أي شخص غريق دون إلمام بأساسيات السباحة والإنقاذ، مشددًا على أهمية التصرف بحذر لتفادي تعريض حياة المنقذ للخطر.اضافة اعلان


وأكدت المديرية في منشور على حسابها في منصة "إكس" السبت، أن التصرف غير المدروس في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا، داعيةً إلى الاتصال الفوري بفرق الإنقاذ المختصة وطلب المساعدة عند حدوث أي حالات غرق.
 
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