الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم - صورة

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الدفاع المدني المتخصصة، بالتعاون مع الكودار الطبية من مستشفى البشير، من تحرير يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ في دفاع مدني شرق عمان استجابت للبلاغ الوارد من طوارئ مستشفى البشير الحكومي حول وجود طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات علقت يدها داخل ماكينة لفرم الحمة وتم إحضارها من قبل ذويها إلى المستشفى.



وأضاف أن الفرق تحركت على الفور إلى داخل طوارئ مستشفى البشير الحكومي، وتعاملت بمهنية وخبرة عالية بالتعاون مع الكوادر الطبية، وعملت بتأنٍ وقدمت المساعدة للطفلة وأخرجت يدها من الماكنة والتي عانت من جروح بكف اليد اليمنى وتم استكمال علاجها من قبل طوارئ المستشفى.