 
الأحد 2024-09-15 08:18 م
 
 

الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم - صورة

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 15-09-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الدفاع المدني المتخصصة، بالتعاون مع الكودار الطبية من مستشفى البشير، من تحرير يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ في دفاع مدني شرق عمان استجابت للبلاغ الوارد من طوارئ مستشفى البشير الحكومي حول وجود طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات علقت يدها داخل ماكينة لفرم الحمة وتم إحضارها من قبل ذويها إلى المستشفى.


وأضاف أن الفرق تحركت على الفور إلى داخل طوارئ مستشفى البشير الحكومي، وتعاملت بمهنية وخبرة عالية بالتعاون مع الكوادر الطبية، وعملت بتأنٍ وقدمت المساعدة للطفلة وأخرجت يدها من الماكنة والتي عانت من جروح بكف اليد اليمنى وتم استكمال علاجها من قبل طوارئ المستشفى.

 


Image1_920241519937752814222.jpg
Image2_920241519937752814222.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة : عملية تشكل نقلة نوعية

الفيضانات فى التشيك

عربي ودولي إجلاء 11 ألف شخص جراء الفيضانات فى التشيك

غزة

فلسطين شهداء في غارات للاحتلال على مدينة غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم - صورة

محطة محروقات

اقتصاد محلي “الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

مجلس الوزراء

أخبار محلية الحكومة تحيل موظفين حكوميين الى التقاعد - اسماء

ارادة ملكية

أخبار محلية ارادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية



 


الأكثر مشاهدة