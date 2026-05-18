الدفاع المدني يخمد حرائق أعشاب ومحاصيل زراعية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني اليوم مع عدد من حرائق الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار في بعض محافظات المملكة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، دون وقوع إصابات بالأرواح.





وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها من خطر إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة انتشار الحرائق في مثل هذه الأجواء.





