الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

03:08 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الخميس، إن طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل إحدى مصانع الحديد بمساحة إجمالية بلغت (1000)م2 في محافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق ومنعت امتداده لباقي الأماكن المجاورة، ونتج عن الحريق إصابة ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، إصابتين جراء تعرضهما لحروق مختلفة بالجسم، والإصابة الثالثة ضيق في التنفس نتيجة استنشاقه للغازات المنبعثة عن الحريق.



وعملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والاصابات قيد العلاج، فيما جرى تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.





