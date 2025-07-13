الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق شعبي بجبل الحسين

وأوضح العقيد محمد خريسات، مدير دفاع مدني وسط عمان، أن سرعة الاستجابة والجاهزية العالية لكوادر الدفاع المدني، إلى جانب التنسيق العملياتي والإسناد الفوري من وحدات الدفاع المدني في شرق وغرب عمان، ومرتبات شرطة وسط عمان ودرك العاصمة، كانت عوامل ساهمت في محاصرة الحريق ومنع امتداده، وإخماده خلال وقت قياسي.
وأشار العقيد خريسات إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 1:10 بعد منتصف الليل يفيد باندلاع حريق داخل السوق، وعلى الفور تم تحريك الفرق المختصة، التي واجهت تحديات كبيرة نظراً لطبيعة المواد المحترقة، مثل الملابس ومواد التنظيف والنثريات، إضافة إلى طريقة تكديس المواد داخل المستودعات، ما تطلّب استخدام معدات ثقيلة لرفع الأنقاض والوصول إلى بؤر الاشتعال.
وأكد أن الجهود المتواصلة أثمرت عن السيطرة الكاملة على الحريق، في حين لا تزال عمليات التبريد جارية للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، مشيراً إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
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