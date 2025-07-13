الأحد 2025-07-13 11:37 ص
 

الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق شعبي بجبل الحسين

الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق بجبل الحسين
الدفاع المدني يخمد حريقاً في سوق بجبل الحسين
 
الأحد، 13-07-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   تمكّنت كوادر الدفاع المدني فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع داخل سوق شعبي في منطقة جبل الحسين بالعاصمة عمان، أتى على مساحات واسعة من "بسطات" تجارية لبيع الخضار والفواكه والملابس والمواد التموينية والنثريات، قدرت مساحته بنحو (5000) متر مربع.اضافة اعلان


وأوضح العقيد محمد خريسات، مدير دفاع مدني وسط عمان، أن سرعة الاستجابة والجاهزية العالية لكوادر الدفاع المدني، إلى جانب التنسيق العملياتي والإسناد الفوري من وحدات الدفاع المدني في شرق وغرب عمان، ومرتبات شرطة وسط عمان ودرك العاصمة، كانت عوامل ساهمت في محاصرة الحريق ومنع امتداده، وإخماده خلال وقت قياسي.

وأشار العقيد خريسات إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 1:10 بعد منتصف الليل يفيد باندلاع حريق داخل السوق، وعلى الفور تم تحريك الفرق المختصة، التي واجهت تحديات كبيرة نظراً لطبيعة المواد المحترقة، مثل الملابس ومواد التنظيف والنثريات، إضافة إلى طريقة تكديس المواد داخل المستودعات، ما تطلّب استخدام معدات ثقيلة لرفع الأنقاض والوصول إلى بؤر الاشتعال.

وأكد أن الجهود المتواصلة أثمرت عن السيطرة الكاملة على الحريق، في حين لا تزال عمليات التبريد جارية للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، مشيراً إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ثب

فن ومشاهير "اعتذار" الممثل باسم ياخور عن تصريحات سياسية سابقة يشعل ضجة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

أخبار محلية إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

ري

فن ومشاهير شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تعبيرية

أخبار محلية إعلان هام للراغبين بالحصول على إعفاء من دفع رسوم تصريح العامل/ العاملة المنزلية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في التشريح والأنسجة

ءير

منوعات مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة "يبتلع" رجلا أثناء الإقلاع - فيديو

كاظم الساهر

فن ومشاهير لا صحة لشائعات وفاة الفنان كاظم الساهر



 
 





الأكثر مشاهدة