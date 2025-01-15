الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة

08:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716864 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تبلغت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان عن حريق شب في مستودع يحتوي على مستلزمات خشبية وبلاستيكية تستخدم للأفراح بمنطقة الرجيب في محافظة العاصمة. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بأقصى سرعة وعملت على اخماده والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، ولم يتم التعامل مع اي إصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.