الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بأقصى سرعة وعملت على اخماده والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، ولم يتم التعامل مع اي إصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
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