الثلاثاء 2025-04-08 03:14 م
 

الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة

الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة
الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   تمكنت الكوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي  اليوم من إخماد حريق أتى على هنجر بمساحة (٦٠٠) م٢ تقريبا  ؛ تابع لاحد المصانع بمنطقة القطرانة على الطريق الصحراوي .اضافة اعلان


حيث استجابت طواقم الإطفاء المتخصصة  للحريق الذي يحتوي على مشتقات نفطية وأسطوانات غاز وزيوت وعملت على اخماده والسيطرة عليه ، دون وقوع اي اصابات بالأرواح.

في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوبه.
 
gnews

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