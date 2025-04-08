الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة

حيث استجابت طواقم الإطفاء المتخصصة للحريق الذي يحتوي على مشتقات نفطية وأسطوانات غاز وزيوت وعملت على اخماده والسيطرة عليه ، دون وقوع اي اصابات بالأرواح.
في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوبه.
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