الدفاع المدني يستجيب لحادث داخل إحدى محطات المحروقات في محافظة العاصمة

وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني ساندها في ذلك فريق المواد الخطرة، عمل على تفقد الموقع والقيام بكافة الإجراءات العملياتية المناسبة، موضحاً أنه لم ينتج حريق بالحادثة واصيب شخص واحد بضيق في التنفس ، وفتح تحقيق بالأسباب التي أدت لذلك.
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