 
الأربعاء 2025-03-19 02:49 ص
 

الدفاع المدني يستجيب لحادث داخل إحدى محطات المحروقات في محافظة العاصمة

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"
سيارة إسعاف "الدفاع المدني"
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد الى غرفة عمليات دفاع مدني وسط عمان بتعرض إحدى محطات المحروقات لعملية عصف وتفريغ وميضي من إحدى آبار المحروقات في منطقة طبربور بمحافظة العاصمة.اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني ساندها في ذلك فريق المواد الخطرة، عمل على تفقد الموقع والقيام بكافة الإجراءات العملياتية المناسبة، موضحاً أنه لم ينتج حريق بالحادثة  واصيب شخص  واحد بضيق في التنفس ، وفتح تحقيق بالأسباب التي أدت لذلك.
 
 
gnews

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