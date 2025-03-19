الدفاع المدني يستجيب لحادث داخل إحدى محطات المحروقات في محافظة العاصمة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد الى غرفة عمليات دفاع مدني وسط عمان بتعرض إحدى محطات المحروقات لعملية عصف وتفريغ وميضي من إحدى آبار المحروقات في منطقة طبربور بمحافظة العاصمة. اضافة اعلان





وبين الناطق الإعلامي أن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني ساندها في ذلك فريق المواد الخطرة، عمل على تفقد الموقع والقيام بكافة الإجراءات العملياتية المناسبة، موضحاً أنه لم ينتج حريق بالحادثة واصيب شخص واحد بضيق في التنفس ، وفتح تحقيق بالأسباب التي أدت لذلك.