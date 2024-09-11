الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء

10:26 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني جرش مساء اليوم، مع حادث سقوط شخص داخل بئر ماء فارغ بعمق (13)م في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش. اضافة اعلان





وتمكنت الفرق من إنقاذ الشخص وإخراجه من داخل البئر باستخدام المعدات الخاصة، وتبين إصابته بكسور ورضوض مختلفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.