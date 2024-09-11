الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء

وتمكنت الفرق من إنقاذ الشخص وإخراجه من داخل البئر باستخدام المعدات الخاصة، وتبين إصابته بكسور ورضوض مختلفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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