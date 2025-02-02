 
الأحد 2025-02-02 05:56 م
 

الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 02-02-2025 05:47 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد للدفاع المدني في محافظة معان بقيام طفل يبلغ عامين من العمر بوضع يده داخل ماكينة فرم اللحم ، وأن يده علقت داخلها، حيث تم التحرك للمكان ونقل الطفل لمستشفى معان الحكومي. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتعاون ما بين كوادر المستشفى وفريق الدفاع المدني تم تحرير يد الطفل التي تبيّن تعرّضها لإصابات متعددة وأدخل للعلاج .
 
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