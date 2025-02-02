الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم

05:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719067 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد للدفاع المدني في محافظة معان بقيام طفل يبلغ عامين من العمر بوضع يده داخل ماكينة فرم اللحم ، وأن يده علقت داخلها، حيث تم التحرك للمكان ونقل الطفل لمستشفى معان الحكومي. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتعاون ما بين كوادر المستشفى وفريق الدفاع المدني تم تحرير يد الطفل التي تبيّن تعرّضها لإصابات متعددة وأدخل للعلاج .