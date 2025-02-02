الدفاع المدني ينقذ طفلاً علقت يده داخل ماكينة فرم اللحم

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالتعاون ما بين كوادر المستشفى وفريق الدفاع المدني تم تحرير يد الطفل التي تبيّن تعرّضها لإصابات متعددة وأدخل للعلاج .
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