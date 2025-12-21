الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أنقذت إرشادات إسعافية هاتفية فورية قدمتها كوادر دفاع مدني الزرقاء فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً، بعد تعرضها لحالة اختناق حادة نتيجة ابتلاعها قطعة من الثوم أدت إلى انسداد مجرى التنفس.

اضافة اعلان



وأوضح ضابط غرفة العمليات في دفاع مدني الزرقاء، الملازم ثاني علي المعايطة، أن ذوي الفتاة تواصلوا مع غرفة العمليات فور حدوث الحالة، حيث تم تزويدهم بإرشادات إسعافية دقيقة عبر الهاتف، مكّنتهم من التعامل السريع مع الحالة.