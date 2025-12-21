الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء

وأوضح ضابط غرفة العمليات في دفاع مدني الزرقاء، الملازم ثاني علي المعايطة، أن ذوي الفتاة تواصلوا مع غرفة العمليات فور حدوث الحالة، حيث تم تزويدهم بإرشادات إسعافية دقيقة عبر الهاتف، مكّنتهم من التعامل السريع مع الحالة.
وأضاف أن التعليمات المقدمة أسهمت في استعادة الفتاة للتنفس وعودة علاماتها الحيوية إلى وضعها الطبيعي بالكامل، دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى، مشيراً إلى أن سرعة الاتصال والالتزام بالتعليمات كان لهما الدور الحاسم في إنقاذ حياتها.
