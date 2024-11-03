الدفاع المدني ينقذ فتاة ويخلي طفلة توفاها الله إثر سحبهما من مياه سيل بالبلقاء

05:08 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت طواقم الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني البلقاء اليوم مع حادثة سقوط فتاة وطفلة، سحبتهما مياه السيل في محافظة البلقاء، إذ تمكنت فرق الغطس من إنقاذ الفتاة فيما تم العثور على الطفلة متوفاة بعد عمليات بحث وتفتيش لمسافة 7 كيلومترات. اضافة اعلان





وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام لموقع الوكيل الاخباري أن الحادثة وقعت أثناء وقوف كلاهما بالقرب من مياه السيل الذي تشكل بفعل مياه الأمطار في أحد مجاري الأودية، إذ جرفتهما المياه التي عادة ما تكون محملة بالطمي والأتربة.



وقال الناطق الإعلامي أن سرعة الاستجابة للبلاغ والوصول إلى الموقع كان لها الأثر الأكبر في إنقاذ الفتاة التي تم وصفت حالتها بالمتوسطة، وتم التعامل معها من خلال فرق الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما واصلت فرق الإنقاذ وفرق الغطس البحث عن الطفلة التي تم العثور عليها متوفاة.