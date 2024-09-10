الدفاع المدني ينقل مواطناً للإدلاء بصوته في الانتخابات .. لهذا السبب ! - صور

وحسب ما أفاد به مندوب الدفاع المدني لإذاعة الأمن العام فقد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي طلب مساعدته وتمكينه من الإدلاء بصوته.
وأضاف أنه وعلى الفور لبى نشامى دفاع مدني شرق إربد النداء وقاموا بمساعدته وإنزاله من مركبته وحمله عبر كرسي متحرك وإيصاله لمدخل غرفة الاقتراع ليقوم بعملية الاقتراع ومن ثم إعادته إلى مركبته، والاطمئنان على وضعه الصحي قبل مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
نتائج الانتخابات النيابية أولا بأول - رابط
-
انتخابات 2024.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز
-
100 ألف مقترع زيادة في انتخابات 2024 حتى السادسة والنصف
-
هاتريك أردني بالشباك الفلسطينية ضمن تصفيات كأس العالم
-
الخارجية : بريطانيا ابلغتنا رسميا بوقف التأشيرات الالكترونية للاردنيين
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري
-
المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة
-
السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي