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الدفاع المدني ينقل مواطناً للإدلاء بصوته في الانتخابات .. لهذا السبب ! - صور

كوادر مديرية الامن العام
كوادر مديرية الامن العام
الثلاثاء، 10-09-2024 06:30 م

الوكيل الإخباري-   استجابت مديرية الأمن العام، ممثلة بدفاع مدني شرق إربد اليوم، لبلاغ ورد حول رغبة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة في ممارسة حقه الدستوري وطلبه المساعدة للإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية.

وحسب ما أفاد به مندوب الدفاع المدني لإذاعة الأمن العام فقد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي طلب مساعدته وتمكينه من الإدلاء بصوته.

  وأضاف أنه وعلى الفور لبى نشامى دفاع مدني شرق إربد النداء وقاموا بمساعدته وإنزاله من مركبته وحمله عبر كرسي متحرك وإيصاله لمدخل غرفة الاقتراع ليقوم بعملية الاقتراع ومن ثم إعادته إلى مركبته، والاطمئنان على وضعه الصحي قبل مغادرته.

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